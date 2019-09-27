Экс-нардепу Жеваго заочно объявили подозрение по делу о растрате 2,5 млрд грн

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня заочно вручили подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, который ранее проверяли на причастность к преступной схемы по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит". Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook, передает УНН.