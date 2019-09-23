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Екснардепа Жеваго викликають у ДБР для вручення підозри

Екснардепа Жеваго викликають у ДБР для вручення підозри

Київ • УНН

 • 12332 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Екснардепа Костянтина Жеваго викликають в Державне бюро розслідувань 27 вересня для вручення йому підозри. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

“Громадянин Жеваго Костянтин Валентинович відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 27 вересня 2019 року об 11:00 в кабінет № 906 до Державного бюро розслідувань за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, у кримінальному провадженні № 62019000000000890 від 14.06.2019 для вручення письмового повідомлення про підозру та допиту в якості підозрюваного”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку “Фінанси та кредит”. Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряли народного депутата України.

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