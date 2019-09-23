Экс-нардепа Жеваго вызывают в ГБР для вручения подозрения

"Гражданин Жеваго Костянтин Валентинович в соответствии с требованиями ст. ст. 133, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 27 сентября 2019 года в 11:00 в кабинет № 906 в Государственное бюро расследований по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15 в уголовном производстве № 62019000000000890 от 14.06.2019 для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа объявили о подозрении двум топ-менеджерам банка "Финансы и кредит". Они, по предварительной версии следствия, находясь в сговоре с другими должностными лицами банка, растратили 2,5 миллиарда гривен банка. Также на причастность к преступной схеме проверяли народного депутата Украины.