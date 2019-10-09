Жеваго оголошено в розшук – Труба

"Минуло кілька днів, як було викликано для вручення підозри Жеваго, і це одне з тих проваджень, де саме проявляється принципова позиція слідчих ДБР, незалежно від статусу, зв’язків та ресурсів. Жеваго не з’явився, тому оголошено підозру було заочно. Після того відбуваються закономірні слідчі дії, які полягають в наступному: отримання в суді дозволу на можливе затримання а також оголошення підозрюваного у відповідні розшуки. Цей процес розпочатий. Він на даному етапі триває. Ми звернулись в суд. З метою отримання такого дозволу, на даний час він оголошений у розшук, але вживаються заходів для оголошення його в подальшому у міждержавний розшук", - сказав Труба.

Нагадаємо, 27 вересня заочно вручили підозру колишньому нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до злочинної схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".