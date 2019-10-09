Жеваго объявлен в розыск - Труба

"Прошло несколько дней, как был вызван для вручения подозрения Жеваго, и это одно из тех производств, где именно проявляется приниципиальная позиция следователей ГБР, независимо от статуса, связей и ресурсов. Жеваго не явился, поэтому объявлено подозрение было заочно. После того происходят закономерные следственные действия, которые заключаются в следующем: получение в суде разрешения на возможное задержание, а также объявление подозреваемого в соответствующие поиски. Этот процесс начат. Он на данном этапе продолжается. Мы обратились в суд. С целью получения такого разрешения, в настоящее время он объявлен в розыск, но принимаются меры для объявления его в дальнейшем в межгосударственный розыск", - сказал Труба.

Напомним, 27 сентября заочно вручили подозрение бывшему нардепу Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиардов гривен банка "Финансы и Кредит".