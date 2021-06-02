Экс-глава МИД Австрии, которая плясала с Путиным на свадьбе, вошла в совет директоров "Роснефти"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров российской государственной компании "Роснефть". Об этом сказано в пресс-релизе организации, передает УНН.
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"Акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 11 человек, в который вошли:… Карин Кнайсль – доктор права, бывший Федеральный министр европейских интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики, независимый директор», - сказано в релизе.
Детали
В совет директоров вошли также бывший канцлер ФРГа ныне председатель Совета директоров Nord Stream 2 AG, Председатель Комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер и исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
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Добавим
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 годы. Известна она среди прочего еще и тем, что на свадьбу к министру в 2018 году ездил президент России Владимир Путин.