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Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним на весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти"

Київ • УНН

 • 24667 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Колишня глава міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль увійшла до ради директорів російської державної компанії "Роснафти". Про це сказано в пресрелізі організації, передає УНН.

Ексглава МЗС Австрії, яка танцювала з Путіним на весіллі, увійшла до ради директорів "Роснафти"

Цитата

"Акціонери обрали новий склад Ради директорів в кількості 11 осіб, в який увійшли: ... Карін Кнайсль - доктор права, колишній Федеральний міністр європейських інтеграційних і закордонних справ Австрійської Республіки, незалежний директор", - сказано в релізі.

Деталі

До ради директорів увійшли також колишній канцлер ФРН, а нині голова Ради директорів Nord Stream 2 AG, Голова Комітету акціонерів Nord Stream AG Герхард Шредер і виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переобрання Шредера главою ради директорів "Роснафти" є платою за вірність Кремлю - МЗС

Додамо

Кнайсль очолювала МЗС Австрії з 2017 по 2019 роки. Відома вона серед іншого ще і тим, що на весілля до міністра в 2018 році їздив президент Росії Володимир Путін.

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