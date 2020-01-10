Экс-футболист "Динамо" перешел из чешского клуба в команду УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Очередным новичком ФК "Днепр-1" стал 27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника. Об этом утверждает пресс-служба клуба, передает УНН.
Контракт с игроком заключен сроком на 3 года. Прошлым летом Цуриков заключил контракт с чешским клубом "Яблонец", но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча.
С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за "Александрию": в УПЛ - 70 матчей, 4 гола, в Кубке Украины - 2 матча, в Лиге Европы - 5 матчей. В общем, на уровне УПЛ он сыграл 126 матчей и забил 8 мячей, в том числе определенный период выступал за киевское "Динамо", а также греческий ФК "Левадиакос".
Напомним, что ранее клуб усилился Владимиром Адамюком, Алексеем Хобленко и Александром Сватко.