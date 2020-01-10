Экс-футболист "Динамо" перешел из чешского клуба в команду УПЛ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109953 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112502 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111009 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122803 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103556 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107065 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107391 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131752 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130555 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192496 просмотра

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Экс-футболист "Динамо" перешел из чешского клуба в команду УПЛ

Экс-футболист "Динамо" перешел из чешского клуба в команду УПЛ

Киев  •  УНН

 • 9888 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Очередным новичком ФК "Днепр-1" стал 27-летний Андрей Цуриков, выступающий на позиции левого защитника. Об этом утверждает пресс-служба клуба, передает УНН.

Контракт с игроком заключен сроком на 3 года. Прошлым летом Цуриков заключил контракт с чешским клубом "Яблонец", но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча.

С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за "Александрию": в УПЛ - 70 матчей, 4 гола, в Кубке Украины - 2 матча, в Лиге Европы - 5 матчей. В общем, на уровне УПЛ он сыграл 126 матчей и забил 8 мячей, в том числе определенный период выступал за киевское "Динамо", а также греческий ФК "Левадиакос".

Напомним, что ранее клуб усилился Владимиром Адамюком, Алексеем Хобленко и Александром Сватко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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