Ексфутболіст "Динамо" перейшов з чеського клубу в команду УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Черговим новачком ФК "Дніпро-1" став 27-річний Андрій Цуріков, який виступає на позиції лівого захисника. Про це стверджує пресслужба клубу, передає УНН.
Контракт з гравцем укладено терміном на 3 роки. Минулого літа Цуріков уклав контракт з чеським клубом "Яблонець", але через травму так і не провів жодного офіційного матчу.
З 2016 по 2019 роки Цуріков виступав за "Олександрію": в УПЛ – 70 матчів, 4 голи, у Кубку України – 2 матчі, у Лізі Європи – 5 матчів. Загалом, на рівні УПЛ він зіграв 126 матчів і забив 8 м’ячів, в тому числі певний період виступав за київське "Динамо", а також грецький ФК "Левадіакос".
Нагадаємо, що раніше клуб підсилився Володимиром Адамюком, Олексієм Хобленко і Олександром Сватком.