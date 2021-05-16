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Экс-жена Билла Гейтса после развода получила акции на три миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 16697 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. После развода с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом его жена Милинда получила от мужа акции на общую сумму 3 миллиарда долларов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Экс-жена Билла Гейтса после развода получила акции на три миллиарда долларов

Детали

Так, инвестиционная компания Cascade Investment, созданная Биллом Гейтсом, передала акции Deere & Co. Мелинде Френч Гейтс, в результате чего общая сумма, которую она получила с тех пор, как они объявили о разводе в этом месяце, составила более 3 миллиардов долларов.

Как отмечается, производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co. занимает одну из крупнейших позиций среди акций Билла Гейтса: Cascade владеет более 10% акций, которые оцениваются в 11,9 миллиарда долларов.

Дополнение

Брак основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды был на грани распада еще 10 лет назад. Пара не хотела выносить на публику личные отношения, и тщательно скрывала подробности несчастливой семейной жизни с 2012 года.

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