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Ексдружина Біла Гейтся після розлучення отримала акції на три мільярди доларів

Київ • УНН

 • 16697 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Після розлучення з засновником компанії Microsoft Біллом Гейтсом його дружина Мілінда отримала від чоловіка акції на загальну суму 3 мільярди доларів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Ексдружина Біла Гейтся після розлучення отримала акції на три мільярди доларів

Деталі 

Так, інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом, передала акції Deere & Co. Мелінді Френч Гейтс, в результаті чого загальна сума, яку вона отримала з тих пір, як вони оголосили про розлучення в цьому місяці, склала більше 3 мільярдів доларів.

Як зазначається, виробник сільськогосподарської техніки Deere & Co. займає одну з найбільших позицій серед акцій Білла Гейтса: Cascade володіє більше 10% акцій, що оцінюються в 11,9 мільярда доларів.

Доповнення 

Шлюб засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса і його дружини Мелінди був на межі розпаду ще 10 років тому. Пара не хотіла виносити на публіку особисті відносини, і ретельно приховувала подробиці нещасливою сімейного життя з 2012 року.

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