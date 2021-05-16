Ексдружина Біла Гейтся після розлучення отримала акції на три мільярди доларів

Деталі

Так, інвестиційна компанія Cascade Investment, створена Біллом Гейтсом, передала акції Deere & Co. Мелінді Френч Гейтс, в результаті чого загальна сума, яку вона отримала з тих пір, як вони оголосили про розлучення в цьому місяці, склала більше 3 мільярдів доларів.

Як зазначається, виробник сільськогосподарської техніки Deere & Co. займає одну з найбільших позицій серед акцій Білла Гейтса: Cascade володіє більше 10% акцій, що оцінюються в 11,9 мільярда доларів.

Доповнення

Шлюб засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса і його дружини Мелінди був на межі розпаду ще 10 років тому. Пара не хотіла виносити на публіку особисті відносини, і ретельно приховувала подробиці нещасливою сімейного життя з 2012 року.