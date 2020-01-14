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Экс-директора "Спецжилфонда" уличили в злоупотреблениях со столичной недвижимостью

Экс-директора "Спецжилфонда" уличили в злоупотреблениях со столичной недвижимостью

Киев  •  УНН

 • 20149 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Бывший директор КП "Спецжитлофонд" получил сообщение о подозрении путем злоупотребления служебным положением и имущественные махинации с квартирами в новостройке на столичном Печерске. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует УНН.

"13 января 2020 года детективы НАБУ за процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему директору столичного коммунального предприятия "Спецжитлофонд". По данным следствия, действия подозреваемого, квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины, нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, бывший руководитель коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение законодательства продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске, заказчиком которого был "Спецжитлофонд", по существенно заниженным ценам. В результате чего община Киева недополучила 5,9 млн грн, что установлено судебно-экономическими экспертизами.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро осуществляют с марта 2018 года. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, а также проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступной схемы.

Отмечается, что КП "Спецжилфонд" создано для получения прибыли от хозяйственной деятельности по строительству жилого и нежилого фонда. Предметом деятельности КП "Спецжитлофонд" является осуществление функций заказчика строительства, привлечения в установленном порядке инвестиций для финансирования строительства жилого фонда (в соответствии с Уставом).

Как сообщалось ранее в УНН, мошенникам, которые отстранили усадьбу Миллера в Киеве, сообщили о подозрении.

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