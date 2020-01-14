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Ексдиректора "Спецжитлофонду" викрили на зловживаннях із столичною нерухомістю

Ексдиректора "Спецжитлофонду" викрили на зловживаннях із столичною нерухомістю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Колишній директор КП "Спецжитлофонд" отримав повідомлення про підозру через зловживання службовим становищем і майнові махінації з квартирами у новобудові на столичному Печерську. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує УНН.

"13 січня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому директору столичного комунального підприємства "Спецжитлофонд". За даними слідства, дії підозрюваного, кваліфіковані за ч.2 ст. 364 КК України, завдали громаді Києва 5,9 млн грн шкоди", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, колишній керівник комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення законодавства продав у 2015 році майнові права на 20 квартир у новобудові на Печерську, замовником якого був "Спецжитлофонд", за суттєво заниженими цінами. В результаті чого громада Києва недоотримала 5,9 млн грн, що встановлено судово-економічними експертизами.

Розслідування наведених фактів детективи Національного бюро здійснюють із березня 2018 року. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, а також проводяться слідчі дії спрямовані на встановлення інших учасників злочинної схеми.

Зазначається, що КП "Спецжитлофонд" створене для отримання прибутку від господарської діяльності з будівництва житлового та нежитлового фонду, тощо. Предметом діяльності КП "Спецжитлофонд" є здійснення функцій замовника будівництва, залучення в установленому порядку інвестицій для фінансування будівництва житлового фонду (відповідно до Статуту).

Як повідомлялося раніше в УНН, шахраям, які відчужили садибу Міллера в Києві, повідомили про підозру.

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