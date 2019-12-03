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Экс-депутата Онищенко задержали в Германии - СМИ

Экс-депутата Онищенко задержали в Германии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10774 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Немецкие правоохранители 29 ноября задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком Аахене по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на двух независимых источников в правоохранительных органах, передает УНН.

По информации журналистов, по процедуре, немецкий суд должен вынести решение относительно дальнейшей экстрадиции нардепа в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания не известна.

В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей, пишут журналисты.

Напомним, по версии следствия, народный депутат VII и VIII созывов Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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