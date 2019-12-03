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Ексдепутата Онищенка затримали в Німеччині - ЗМІ

Ексдепутата Онищенка затримали в Німеччині - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10776 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Німецькі правоохоронці 29 листопада затримали колишнього народного депутата Олександра Онищенка в німецькому Аахені за запитом Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляють “Схеми” з посиланням на двох незалежних джерел у правоохоронних органах, передає УНН.

За інформацією журналістів, за процедурою, німецький суд має винести рішення стосовно подальшої екстрадиції нардепа в Україну, про що у запиті просили українські правоохоронці. Також суд має визначити Онищенку запобіжний захід на період розгляду цього питання. Дата засідання не відома.

В очікуванні на призначення суду сам Онищенко перебуває під вартою, пишуть журналісти.

Нагадаємо, за версією слідства, народний депутат VII і VIII скликань Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України") спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн. 

Загалом слідство встановило причетність до участі у "газовій схемі" 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ "Укргазвидобування", юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.

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