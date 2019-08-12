Экс-депутат Рыбалка исправил свою э-декларацию

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88849 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98261 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128586 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138663 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

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Экс-депутат Рыбалка исправил свою э-декларацию

Экс-депутат Рыбалка исправил свою э-декларацию

Киев  •  УНН

 • 9204 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Народный депутат ВРУ VIII созыва Сергей Рыбалка исправил свою электронную декларацию за 2017 год. Текст исправленной электронной декларации размещен на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает УНН.

Так, Рыбалка внес коррективы в раздел 2.1. "Информация о субъекте декларирования" отметив, что его должность (народный депутат, - ред.) не относится к должностям, связанным с высоким уровнем коррупционных рисков.

Добавим, что Рыбалка исправил свою декларацию по требованию НАПК. Решение по итогам проверки электронной декларации нардепа за 2017 год было опубликовано в мае этого года. По данным НАПК, Рыбалка, указав о принадлежности занимаемой должности (народный депутат, - ред.) к должностям, связанных с высоким уровнем коррупционных рисков, не придерживался требования пункта 1 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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Напомним, в средине 2018 года НАПК опубликовало решение по итогам проверки электронной декларации нардепа 2015 года. Тогда НАПК установило, что Рыбалка нарушил требования действующего законодательства Украины - пунктов 2,7 части первой статьи 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

Также напомним, в этом году суд обязал НАБУ восстановить уголовное производство в отношении депутата Рыбалки из-за невнесения им в декларацию о доходах сведений о квартире в Париже.

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