Ексдепутат Рибалка виправив свою е-декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Народний депутат ВРУ VIII скликання Сергій Рибалка виправив свою електронну декларацію за 2017 рік. Текст виправленої е-декларації розміщений на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає УНН.
Так, Рибалка вніс корективи у розділ 2.1. "Інформація про суб’єкта декларування" зазначивши, що його посада (народний депутат, — ред.) не належить до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків.
Додамо, що Рибалка виправив свою декларацію на вимогу НАЗК. Рішення за підсумками перевірки електронної декларації нардепа за 2017 рік було опубліковане у травні цього року. За даними НАЗК, Рибалка, вказавши про належність займаної посади (народний депутат, — ред.) до посад, пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, не дотримався вимоги пункту 1 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".
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Нагадаємо, в середині 2018 року НАЗК опублікувало рішення за підсумками перевірки електронної декларації нардепа за 2015 рік. Тоді НАЗК встановило, що Рибалка порушив вимоги чинного законодавства України — пунктів 2,7 частини першої статті 46 Закону України "Про запобігання корупції".
Також нагадаємо, цьогоріч суд зобов’язав НАБУ відновити кримінальне провадження стосовно депутата Рибалки через невнесення ним до декларації про доходи відомостей стосовно квартири в Парижі.