Экс-аналитик Госдепартамента США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55457 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 110066 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 121961 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 298905 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 174182 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 445233 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 332831 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221979 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248152 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257045 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.3м/с
76%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 79742 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 64345 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 35837 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 31473 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 15521 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 64733 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80149 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 172251 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 298905 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 445233 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 5416 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23304 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31640 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61146 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84117 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Экс-аналитик Госдепартамента США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

Киев • УНН

 • 28385 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Госдепартамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу. Такое мнение он высказал в интервью Крым.Реалии, передает УНН.

Экс-аналитик Госдепартамента США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

"Потеряв доступ к поставке воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается только на 4 часа в день, к тому же на ее чистоту рассчитывать не приходится", - объясняет Гобл.

Он уверен, что в 2021 году ситуация с вододефицитом в Крыму только усилится и будет требовать еще больших затрат на ее решение.

"Даже сейчас, согласно официальным данным, российской власти пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, выполненного в советском стиле проекта Владимира Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше", - предполагает американский аналитик.

Напомним, подконтрольное Кремлю министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что оккупационные власти полуострова планируют разработать в 2021 году инвестпроекты строительства установок для опреснения воды, чтобы их можно было включить в Федеральную целевую программу РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70