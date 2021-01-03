Ексаналітик Держдепартаменту США: водна криза у Криму загрожує перерости в гуманітарну катастрофу

"Втративши доступ до постачання води з материкової частини України, російські окупанти не змогли забезпечити її в достатній кількості для сільськогосподарських потреб, промисловості та побутового використання населенням. Вирощування рису припинилося, та й в цілому галузь сільського господарства знаходиться в занепаді. Промислові підприємства також змушені скорочувати витрати, оскільки їм не вистачає необхідної для роботи води. Пересічним кримчанам вода подається лише на чотири години на день, до того ж на її чистоту розраховувати не доводиться", – пояснює Гобл.

Він упевнений, що у 2021 році ситуація з вододефіциту у Криму лише посилиться і буде вимагати ще більших витрат на її розв'язання.

"Навіть зараз, згідно з офіційними даними, російській владі довелося витратити 50 мільярдів рублів (700 мільйонів доларів США) на буріння додаткових свердловин і проведення робіт з очищення води, а також на запуск недавнього гігантського, виконаного в радянському стилі проєкту Володимира Путіна з видобутку прісної води з-під Азовського моря. Це колосальні гроші, а фактичні витрати на реалізацію цього проєкту напевно будуть ще вище", – припускає американський аналітик.

Нагадаємо, підконтрольне Кремлю міністерство житлово-комунального господарства Криму стверджує, що окупаційна влада півострова планує розробити у 2021 році інвестпроєкти будівництва установок для опріснення води, щоб їх можна було включити до Федеральної цільової програми РФ.