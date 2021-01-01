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Окупаційна влада Криму хоче включити опріснювачі води до Федеральної цільової програми РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Підконтрольне Кремлю міністерство житлово-комунального господарства Криму стверджує, що окупаційна влада півострова планує розробити у 2021 році інвестпроєкти будівництва установок для опріснення води, щоб їх можна було включити до Федеральної цільової програми РФ, про це УНН повідомляє з посиланням на Крим Реалії.

Окупаційна влада Криму хоче включити опріснювачі води до Федеральної цільової програми РФ

“На сьогоднішній день Радою міністрів Республіки Крим розглянуто низку пропозицій організацій, які містять інформацію щодо укрупнених розрахунків будівництва станції опріснення морської води. В цей час проводиться робота з розробки інвестиційного проєкту з метою включення заходу „Будівництво споруд з опріснення морської води за технологією зворотного осмосу в Республіці Крим“ до ФЦП”, — йдеться у новині.

У МінЖКГ анексованого Росією Криму уточнили, що проєктування і будівництво установок планують почати у 2021 році.

“Комплекс станції опріснення морської води для отримання питної води, що відповідає вимогам СанПіН, передбачає будівництво глибоководного водозабору, станції водопідготовки, резервуара чистої води, насосних станцій, лінії електропередачі, трансформаторної підстанції, резервуарів і насосів перекачування сольового концентрату, скидного глибоководного колектора, а також допоміжних споруд (склади, лабораторія, адміністративно-побутовий корпус та ін.)”, — сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що “проведена робота з низкою компетентних організацій з виконання укрупненого розрахунку будівництва споруд опріснювальної станції продуктивністю 20 000 куб. м на добу”.

Нагадаємо, представників окупаційної влади, роботи з опріснення води для півострова займуть мінімум кілька років.
При цьому за словами російського віцепрем’єра Марата Хуснулліна, Росія розглядає опріснення для Криму як крайній варіант — бо “це досить дорога методика”.

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