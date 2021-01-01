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Оккупационные власти Крыма хотят включить опреснители воды в Федеральную целевую программу РФ

Киев • УНН

 • 23866 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Подконтрольное Кремлю министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что оккупационные власти полуострова планирует разработать в 2021 году инвестпроекты строительства установок для опреснения воды, чтобы их можно было включить в Федеральную целевую программу РФ, об этом УНН сообщает со ссылкой на Крым Реалии.

Оккупационные власти Крыма хотят включить опреснители воды в Федеральную целевую программу РФ

"На сегодняшний день Советом министров Республики Крым рассмотрен ряд предложений организаций, которые содержат информацию о укрупненных расчетов строительства станции опреснения морской воды. В настоящее время проводится работа по разработке инвестиционного проекту с целью включения мероприятия "Строительство сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса в Республике Крым" в ФЦП", - говорится в новости.

В МинЖКХ аннексированного Россией Крыма уточнили, что проектирование и строительство установок планируют начать в 2021 году.

"Комплекс станции опреснения морской воды для получения питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН, предусматривает строительство глубоководного водозабора, станции водоподготовки, резервуара чистой воды, насосных станций, линии электропередачи, трансформаторной подстанции, резервуаров и насосов перекачки солевого концентрата, скудного глубоководного коллектора, а также вспомогательных сооружений (склады, лаборатория, административно-бытовой корпус и др.)", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что "проведена работа с рядом компетентных организаций по выполнению укрупненного расчета строительства сооружений опреснительной станции производительностью 20000 куб. м в сутки".

Напомним, представителей оккупационных властей, работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет.

При этом, по словам российского вице-премьера Марата Хуснуллина, Россия рассматривает опреснения для Крыма как крайний вариант - потому что "это достаточно дорогая методика".

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