Экс-звездный футболист "Шахтера" перешел в клуб АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Бразильский полузащитник Бернард на правах свободного агента перешел в “Эвертон”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на четыре года до конца сезона 2021/22 годов.
Воспитанник “Атлетико Минейро” с 2013 года провел пять лет за “Шахтер” с которым получил три Кубка Украины и три чемпионства, но летом покинул стан команды после окончания контракта.
В составе “горняков” Бернард провел 157 поединков в которых забил 28 голов и отдал 35 ассистов.
Заметим, что этим летом “ириски” значительно усилились, подписав вингера Ришарлисона с “Уотфорда”, защитников “Барселоны” Йерро Мина и Люка Диня, а также арендовали полузащитника каталонцев Андре Гомеша.