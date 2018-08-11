Экс-звездный футболист "Шахтера" перешел в клуб АПЛ

Соглашение с 25-летним бразильцем рассчитано на четыре года до конца сезона 2021/22 годов.

Воспитанник “Атлетико Минейро” с 2013 года провел пять лет за “Шахтер” с которым получил три Кубка Украины и три чемпионства, но летом покинул стан команды после окончания контракта.

В составе “горняков” Бернард провел 157 поединков в которых забил 28 голов и отдал 35 ассистов.

Заметим, что этим летом “ириски” значительно усилились, подписав вингера Ришарлисона с “Уотфорда”, защитников “Барселоны” Йерро Мина и Люка Диня, а также арендовали полузащитника каталонцев Андре Гомеша.