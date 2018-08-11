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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-зірковий футболіст "Шахтаря" перейшов у клуб АПЛ

Київ • УНН

 • 10609 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Бразильський півзахисник Бернард на правах вільного агенту перейшов в “Евертон”, повідомляє УНН з посланням на сайт клубу.

Екс-зірковий футболіст "Шахтаря" перейшов у клуб АПЛ

Угода з 25-річним бразильцем розрахована на чотири роки до кінця сезону 2021/22 років.

Вихованець “Атлетіко Мінейро” з 2013 року провів п’ять років за “Шахтар” з яким здобув три Кубки України та три чемпіонства, але влітку покинув стан команди після закінчення контракту.

У складі “гірників” Бернард провів 157 поєдинків в яких забив 28 голів та віддав 35 асистів.

Зауважимо, що цього літа “іриски” значно підсилились, підписавши вінгера Рішарлісона з “Вотфорда”, захисників “Барселони” Йеррі Міна та Люка Діня, а також орендував півзахисника каталонців Андре Гомеша.

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