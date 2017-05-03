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Экс-заместителю командира севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене

Киев • УНН

 • 11008 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Бывшему заместителю командира севастопольского спецподразделения "Беркут" сообщено о подозрении в государственной измене. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Экс-заместителю командира севастопольского "Беркута" объявили подозрение в госизмене

Прокуратурой Автономной Республики Крым сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) УК Украины, бывшему заместителю командира роты милиции особого назначения "Беркут" Управления Министерства внутренних дел Украины в городе Севастополе.

Бывший милиционер, имея специальное звание подполковника милиции, способствовал организации в подготовке к проведению 16 марта 2014 незаконного так называемого референдума на территории АР Крым по изменению границ территории и государственной границы Украины.

В частности, в ночь с 26.02.2014 на 27.02.2014 без согласования и разрешения руководства УМВД Украины в городе Севастополе, вместе с командиром подразделения с целью беспрепятственной подготовки к проведению нелегитимного референдума и недопущения его срыва, дал указание личному составу РМОП "Беркут" УМВД Украины в городе Севастополе оставить место постоянной дислокации.

Личный состав на выполнение их указания 27.02.2014 в 01 час. 30 мин. вооруженный огнестрельным оружием и специальными средствами покинул место постоянной дислокации в г. Севастополе, выехал на служебных автомобилях и передислоцировался в район перешейке "Чонгар" на админмежах АР Крым и Херсонской области. Законные требования руководства УМВД Украины в городе Севастополе вернуться с личным составом к месту постоянной дислокации он выполнять отказался.

Также с 27.02.2014 до 20.03.2014 милиционер организовал незаконное проведение сотрудниками РМОП "Беркут" совместно с другими вооруженными лицами незаконных формирований проверки документов граждан и их транспортных средств путем осмотров и обысков.

Кроме этого, незаконными действиями противодействовал попадание на территорию полуострова представителей международных организаций (ООН, ОБСЕ), работников государственных и правоохранительных органов Украины.

Сейчас следствием принимаются меры для объявления его в розыск с целью установления местонахождения и последующего задержания.

За совершение инкриминируемых преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева продлил арест для экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Украинские Национальные Новости

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