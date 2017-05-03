Екс-заступнику командира севастопольського "Беркуту" оголосили підозру в держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Колишньому заступнику командира севастопольського спецпідрозділу “Беркут” повідомлено про підозру в державній зраді. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) КК України, колишньому заступнику командира роти міліції особливого призначення “Беркут” Управління Міністерства внутрішніх справ України в місті Севастополі.
Колишній правоохоронець, маючи спеціальне звання підполковника міліції, сприяв організації в підготовці до проведення 16 березня 2014 року незаконного так званого референдуму на території АР Крим щодо зміни меж території і державного кордону України.
Зокрема, в ніч з 26.02.2014 на 27.02.2014 без погодження та дозволу керівництва УМВС України в місті Севастополі, разом з командиром підрозділу з метою безперешкодної підготовки до проведення нелегітимного референдуму та недопущення його зриву, дав вказівку особовому складу РМОП “Беркут” УМВС України в місті Севастополі залишити місце постійної дислокації.
Особовий склад на виконання їх вказівки 27.02.2014 о 01 год. 30 хв. озброєний вогнепальною зброєю та спеціальними засобами покинув місце постійної дислокації в м. Севастополі, виїхав на службових автомобілях та передислокувався в район перешийку “Чонгар” на адмінмежі АР Крим та Херсонської області. Законні вимоги керівництва УМВС України в місті Севастополі повернутися з особовим складом до місця постійної дислокації він виконувати відмовився.
Також з 27.02.2014 до 20.03.2014 правоохоронець організував незаконне проведення співробітниками РМОП “Беркут” спільно з іншими озброєними особами незаконних формувань перевірки документів громадян та їх транспортних засобів шляхом оглядів та обшуків.
Окрім цього, незаконними діями протидіяв потраплянню на територію півострова представників міжнародних організацій (ООН, ОБСЄ), працівників державних та правоохоронних органів України.
Наразі слідством вживаються заходи для оголошення його у розшук з метою встановлення місцезнаходження та подальшого затримання.
За вчинення інкримінованих злочинів йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва продовжив арешт для екс-беркутівців Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського.