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Экс-заместитель главы АП прокомментировал инцидент с ситуационной комнатой

Экс-заместитель главы АП прокомментировал инцидент с ситуационной комнатой

Киев  •  УНН

 • 14051 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив прокомментировал ситуацию вокруг ситуационной комнаты в Администрации президента, разместив соответствующий текст на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сейчас в США и поэтому извините за задержку с комментариями, хотя я уже 9 месяцев не работаю в АП. Архитектура ситуационной комнаты не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами. Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов", - написал он.

Он отметил, что главной целью такого подхода является объединение информационных источников с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации.

"Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствия оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передаются только видеоизображения, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно", - сообщил он.

Аналогичная концепция имеет место в построении ситрумов в США и других странах, отметил Шимкив. Кроме того, ситуационные комнаты различных организаций могут туннелировать информационные отображения между собой и исчезает необходимость держать всех специалистов по тематикам в одном центре. Именно это предусмотрено указом, где центральной/главной ситуационной комнатой предусмотрена ситуационная комната в СНБО, а не в АП.

"Об оборудовании, которое было передано от ЦИК и НБУ. Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование передано НБУ - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и уверен, что до сих пор в АП", - сообщил Шимкив.

Также он добавил, что денег на построение нормальной ситуационной комнаты в стране не было.

"Ситуационная комната в АП не создавалась за бюджетные средства. А все, что покупал ГУД для АП за деньги бюджета происходило в рамках бюджетов и законодательства о публичных закупках. Закупки для ИТ потребностей в формате ДСК не применялись. Все оборудование, которое устанавливалось в комнатах работы президента, проверялось Госспецсвязи, а комнаты сертифицировались на уровень безопасности", - отметил экс-заместитель.

"Исходя из опубликованного видео для возобновления работы комнаты нужны только экраны и видеосервер. По такому концепту все может продолжать работать, потому что пол, потолок и стены целые вместе с вмонтированными кабелями, а следовательно целые системы защиты информационного пространства и взаимодействия. Но самое главное в работе ситуационной комнаты не железо, а люди с опытом аналитической работы, умением сочетать и искать информацию, синтезировать сценарии отображения, а также создавать основу для принятия решений руководством страны. Сохранение и обучение специалистов - вот что должно быть главным приоритетом", - резюмировал Шимкив.

Напомним, ранее пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко сообщил, что технику с ситуационной комнаты АП вернули Порошенко.

Как сообщал УНН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.

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