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Екс-заступник голови АП прокоментував інцидент з ситуаційною кімнатою

Екс-заступник голови АП прокоментував інцидент з ситуаційною кімнатою

Київ • УНН

 • 14051 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Екс-заступник голови Адміністрації президента Дмитро Шимків прокоментував ситуацію навколо ситуаційної кімнати в Адміністрації президента, розмістивши відповідний текст на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Зараз в США і тому вибачте за затримку із коментарями, хоча я вже 9 місяців не працюю в АП. Архітектура ситуаційної кімнати не передбачала жодних серверів, крім відеосервера для керування відеостіною, та іншими екранами. Головна роль відеосервера - це виведення різних джерел відео на об‘єднаний простір відеоекранів", - написав він.

Він зазначив, що головною метою такого підходу є об‘єднання інформаційних джерел із різними рівнями захисту в єдиному просторі сприйняття інформації.

"Жодна державна організація не дасть вам копію інформаційних ресурсів, але може за певних умов та присутності оператора видавати відеокартинку із робочого місця, яке знаходиться в самій інституціі. Це щось на зразок віддаленого доступу на комп або сервер. По каналам звязку (захищеним) передається лише відеозображення, а не дані, а отже зникає потреба зберігати та будувати якісь проміжні сервери чи сховища. Це дозволило обійти вимоги підзаконних актів, та відобразити джерела різного походження одночасно", - повідомив він.

Аналогічна концепція має місце у побудові ситрумів в США та інших країнах, зазначив Шимків. Крім того, ситуаційні кімнати різних організацій можуть тунелювати інформаційні відображення між собою, і зникає потреба тримати всіх фахівців по тематикам в одному центрі. Саме це передбачено указом, де центральною/головною Ситуаційною кімнатою передбачена ситуаційна кімната в РНБО, а не в АП.

"Про обладнання, яке було передано від ЦВК та НБУ. Сервер збору відео інформації підчас виборів, який належав ЦВК і не використовувався, не міг виконувати роль відеосервера для ситуаційної кімнати, оскільки мав природу сховища без належних відеоресурсів, і ми його пристосували для серверних потреб операційної діяльності АП. Обладнання передане НБУ - це мережеве обладнання, комп‘ютери (робочі станції) та прінтери. Все обладнання передавалось з балансу організацій на баланс ДУС і впевнений, що досі в АП", - повідомив Шимків.

Також він додав, що грошей на побудову нормальної ситуаційної кімнати в країні не було.

"Ситуаційна кімната в АП не створювалась за бюджетні кошти. А все, що купляв ДУС для АП за гроші бюджету відбувалося в рамках бюджетів та законодавства про публічні закупівлі. Закупівель для ІТ потреб у форматі ДСК не застосовувалось. Все обладнання , що встановлювалось в кімнатах роботи президента, перевірялось Держспецзв'язком, а кімнати сертифікувались на рівень безпеки", - вказав екс-заступник.

"Виходячи із опублікованого відео для відновлення роботи кімнати потрібні лише екрани та відеосервер. За таким концептом все може й далі працювати, бо підлога, стеля і стіни цілі разом із вмонтованими кабелями, а отже цілі системи захисту інформаційного простору та взаємодії. Але найголовніше в роботі ситуаційної кімнати не залізо, а люди із досвідом аналітичної роботи, вмінням поєднувати та шукати інформацію, синтезувати сценарії відображення, а також створювати підґрунтя для прийняття рішень керівництвом країни. Збереження та навчання фахівців - ось що має бути головним пріоритетом", - резюмував Шимків.

Нагадаємо, раніше прес-секретар п'ятого президента Петра Порошенко повідомив, що техніку з ситуаційної кімнати АП повернули Порошенко.

Як повідомляв УНН, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента зникли сервери з секретною інформацією.

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