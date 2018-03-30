Экс-защитник "Барселоны" Чигринский продлил контракт ФК "АЭК"

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинский легионер греческого “АЕК” защитник Дмитрий Чигринский определился с продолжением карьеры, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба из Афин.

Соглашение рассчитано до лета 2020 года и предусматривает возможность продления еще на один сезон.

31-летний защитник перешел в “АЕК” на правах свободного агента в 2016 году. До этого он защищал цвета “Днепра”, “Шахтера”, “Барселоны”.

В нынешней кампании наш земляк провел за “АЕК” 23 поединка в которых забил гол и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Чигринский имеет возможность выиграть чемпионство Греции в нынешнем сезоне, ведь после 24 матчей Суперлиги “АЭК” идет на 1-м месте с 54 очками, опережая “Олимпиакос” на одно очко, и имея матч в запасе.

Добавим также, в активе защитника 29 матчей в составе сборной Украины.

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