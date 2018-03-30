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Екс-захисник "Барселони" Чигринський продовжив контракт ФК "АЕК"

Екс-захисник "Барселони" Чигринський продовжив контракт ФК "АЕК"

Київ • УНН

 • 9951 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Український легіонер грецького “АЕКу” оборонець Дмитро Чигринський визначився з продовженням кар’єри, інформує УНН з посиланням на сайт клубу з Афін.

Угода розрахована до літа 2020 року і передбачає можливість продовження ще на один сезон.

31-річний захисник перейшов до “АЕКу” на правах вільного агенту в 2016 році. До цього він захищав кольори “Дніпра”, “Шахтаря”, “Барселони”.

У нинішній кампанії наш земляк провів за “АЕК” 23 поєдинки в яких забив гол та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що Чигринський має можливість виграти чемпіонство Греції у нинішньому сезоні, адже після 24 матчів Суперліги “АЕК” йде на 1-му місці з 54 очками, випереджаючи “Олімпіакос” на одне очко, та маючи матч в запасі.

Додамо також, в активі захисника 29 матчів у складі збірної України.

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