Экс-военнослужащий "заминировал" стратегически важные объекты в Сумах

Вечером на линию "102" поступило сообщение о заминировании одного из помещений местной военной части. Правоохранители начали первоочередные оперативные мероприятия. Однако через несколько минут звонок на "горячую" линию повторился, на этот раз неизвестный рассказал, что утром должны взорваться еще и некоторые объекте на центральной улице города и несколько зданий местного оборонного предприятия.

Впоследствии неизвестный позвонил в третий раз и сообщил о взрывах на уже указанных объектах в течение ближайших 30 минут.

Правоохранители выяснили, что сообщения оказались ложными и задержали мужчину через полчаса после последнего звонка.

Подозреваемый оказался бывшим военнослужащим и сейчас находится в изоляторе временного содержания. По нему открыто уголовное производство по ч.2 ст.259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности). Правонарушителю грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.