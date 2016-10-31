Екс-військовослужбовець "замінував" стратегічно важливі об'єкти у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали 31-річного жителя Сум, який кілька разів повідомляв про замінування стратегічно важливих об'єктів міста. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Сумської області.
Ввечері на лінію "102" надійшло повідомлення про замінування одного з приміщень місцевої військової частини. Правоохоронці розпочали першочергові оперативні заходи. Проте за кілька хвилин дзвінок на "гарячу" лінію повторився, і цього разу невідомий розповів, що вранці повинні вибухнути ще й деякі об’єкті на центральній вулиці міста та кілька будівель місцевого оборонного підприємства.
Згодом невідомий зателефонував втретє і повідомив про вибухи на вже вказаних об’єктах протягом найближчих 30 хвилин.
Правоохоронці з'ясували, що повідомлення виявились неправдивими і затримали чоловіка за півгодини після останнього дзвінка.
Підозрюваний виявився колишнім війсковослужбовцем і наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Правопорошнику загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.