Экс-вагнеровец был задержан в Норвегии за попытку нелегально вернуться в россию - СМИ

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Киев • УНН

 • 103024 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Бывший наемник пвк “вагнер” андрей медведев, который в январе 2023 года сбежал из россии в Норвегию, был задержан норвежской полицией за попытку нелегально пересечь границу и вернуться в рф, передает УНН со ссылкой на СМИ.

Детали

Известно, что Медведев был задержан 22 сентября 2023 года, когда ехал в такси в районе границы между Норвегией и россией. По словам его адвоката Брюньюльфа Риснеса, задержание было недоразумением. медведев не собирался пересекать границу, а просто пытался найти место, где он пересек ее в январе.

Риснес также заявил, что медведев имеет право вернуться в россию, но для безопасного возвращения «должно многое измениться».

Дополнение

андрей медведев утверждает, что был командиром подразделения пвк “вагнера”, в январе 2023 года бежал в Норвегию, где попросил политического убежища. В феврале его задержали за пьяную драку и нападение на полицейских, но в апреле оправдали за применение насилия против полицейских.

Также в мае медведев объявил, что хочет вернуться в россию, поскольку не нашел в Норвегии "мира и спокойствия".

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