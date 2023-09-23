Екс-вагнерівець був затриманий у Норвегії за спробу нелегально повернутись до росії - ЗМІ

Деталі

Відомо, що медведєв був затриманий 22 вересня 2023 року, коли їхав у таксі в районі кордону між Норвегією та росією. За словами його адвоката Брюньюльфа Ріснеса, затримання було непорозумінням. медведєв не збирався перетинати кордон, а просто намагався знайти місце, де він перетнув його в січні.

Ріснес також заявив, що медведєв має право повернутися в росію, але для безпечного повернення «має багато чого змінитися».

Доповнення

андрій медведєв стверджує, що був командиром підрозділу пвк “вагнера”, у січні 2023 року втік до Норвегії, де попросив політичного притулку. У лютому його затримали за п'яну бійку та напад на поліцейських, але в квітні виправдали за застосування насильства проти поліцейських.

Також у травні медведєв оголосив, що хоче повернутися до росії, оскільки не знайшов у Норвегії "миру і спокою".

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