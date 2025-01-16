Экс-руководитель метро Киева Брагинский выехал за границу через поддельное заключение ВВК, начато производство - полиция

Столичные правоохранители проводят следственные действия у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен", который выехал из Украины на основании поддельного заключения ВВК, начато уголовное производство, сообщает полиция Киева. По данным источников УНН, речь идет о бывшем главе столичного метрополитена Викторе Брагинском.

Детали

"Полиция Киева проводит следственные действия у экс-руководителя КП "Киевский метрополитен", который выехал из Украины на основании поддельного заключения ВВК. Решением врачебной комиссии мужчина был исключен с воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство, в рамках которого следователи столичной полиции сейчас проводят обыск в служебных помещениях предприятия. Подробную информацию обещают позже.

Напомним

В деле о подтоплении и разгерметизации тоннелей между станциями на "синей ветке" метро Киева сообщено о подозрении в служебной халатности экс-руководителю Киевского метрополитена.

Правоохранители объявили в розыск бывшего руководителя КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского.