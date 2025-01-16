Екскерівник метро Києва Брагінський виїхав за кордон через підроблений висновок ВЛК, розпочато провадження - поліція

Столичні правоохоронці проводять слідчі дії у екскерівника КП "Київський метрополітен", який виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК, розпочато кримінальне провадження, повідомляє поліція Києва. За даними джерел УНН, ідеться про колишнього очільника столичного метрополітену Віктора Брагінського.

Деталі

"Поліція Києва проводить слідчі дії у екскерівника КП "Київський метрополітен", який виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Рішенням лікарської комісії чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу", - ідеться в повідомленні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження, у межах якого слідчі столичної поліції наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства. Детальну інформацію обіцяють згодом.

Нагадаємо

У справі про підтоплення та розгерметизацію тунелів між станціями на "синій гілці" метро Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості екскерівнику Київського метрополітену.

Правоохоронці оголосили в розшук колишнього керівника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.