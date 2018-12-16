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Экс-ректор Петр Мельник умер в больнице

Киев • УНН

 • 51878 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник умер в Феофании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию издания Украина молода.

Экс-ректор Петр Мельник умер в больнице

Бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье 16 декабря в возрасте 61 года.

Как сообщили друзья семьи Петра Мельника, умер он в больнице "Феофания" от двусторонней пневомонии.

Петр Мельник родился 18 июня 1957 на Ровенщине.

Трудовую деятельность начал в 1978 году в Ирпенском индустриальном техникуме, а с 1991 года возглавил его. Впоследствии это учебное заведение, претерпев ряд реорганизаций, было превращено 2006 года в Национальный университет государственной налоговой службы Украины. Мельник оставался его ректором до 1 августа 2013, когда во время коррупционного скандала написал заявление об увольнении.

Как сообщал УНН, Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГНС Украины, и находилось в Киевской, Хмельницкой областях, а также в г. Симферополь.
Причиненный государству ущерб оценивался в сумму более 33 млн грн.

Напомним, 5 декабря 2017 Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГНСУ Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этом вуза.

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