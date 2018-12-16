Помер екс-ректор податкової академії Петро Мельник
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Засновник і колишній ректор академії помер у віці 61 року через проблеми з серцем, повідомив його адвокат Ігор Черезов на сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Сьогодні пішов з життя справжній українець, засновник Ірпінської податкової академії, тричі депутат Верховної Ради, істинний патріот, і просто чудова людина - Мельник Петро Володимирович.
Серце не витримало... Він так мріяв про закінчення багаторічних судових позовів... ", - написав Черезов.
Як повідомляв УНН, Мельник обвинувачувався у незаконному відчуженні майна, яке перебувало в оперативному управлінні Національної академії ДПС України, і знаходилось в Київській, Хмельницькій областях, а також у м. Сімферополь.
Завдана державі шкода оцінювалась у суму понад 33 млн грн.
Нагадаємо, 5 грудня 2017 року Бородянський районний суд Київської області визнав невинним екс-ректора Національної академії ДПСУ Петра Мельника, який обвинувачувався у розтраті нерухомого майна, що належало цьому вишу.