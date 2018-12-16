Умер экс-ректор налоговой академии Петр Мельник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Основатель и бывший ректор академии скончался в возрасте 61 года из-за проблем с сердцем, сообщил его юрист Игорь Черезов на странице в Facebook, сообщает УНН.
“Сегодня ушёл из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек — Мельник Петр Владимирович.
Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб...”, — написал Черезов.
Как сообщал УНН, Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГНС Украины, и находилось в Киевской, Хмельницкой областях, а также в г.Симферополь.
Причиненный государству ущерб оценивался в сумму более 33 млн грн.
Напомним, 5 декабря 2017 года Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГНСУ Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этому вузу.