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Умер экс-ректор налоговой академии Петр Мельник

Киев • УНН

 • 34801 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Основатель и бывший ректор академии скончался в возрасте 61 года из-за проблем с сердцем, сообщил его юрист Игорь Черезов на странице в Facebook, сообщает УНН. 

Умер экс-ректор налоговой академии Петр Мельник

“Сегодня ушёл из жизни настоящий украинец, основатель Ирпенской налоговой академии, трижды депутат Верховной Рады, истинный патриот, и просто замечательный человек — Мельник Петр Владимирович.
Сердце не выдержало... Он так мечтал об окончании многолетних судебных тяжб...”, — написал Черезов.

Как сообщал УНН, Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГНС Украины, и находилось в Киевской, Хмельницкой областях, а также в г.Симферополь.
Причиненный государству ущерб оценивался в сумму более 33 млн грн.

Напомним, 5 декабря 2017 года Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГНСУ Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этому вузу.

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