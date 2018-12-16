Екс-ректор Петро Мельник помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Екс-ректор Податкової академії Петро Мельник помер у Феофанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію видання Україна молода.
Колишній ректор Податкової академії Петро Мельник помер у Києві в неділю 16 грудня у віці 61 року.
Як повідомили друзі родини Петра Мельника, помер він в лікарні "Феофанія" від двосторонньої пневомонії.
Петро Мельник народився 18 червня 1957 року на Рівненщині.
Трудову діяльність розпочав у 1978 році в Ірпінському індустріальному технікумі, а з 1991 року очолив його. Згодом цей науковий заклад, зазнавши низку реорганізацій, був перетворений 2006 року на Національний університет державної податкової служби України. Мельник залишався його ректором до 1 серпня 2013, коли під час корупційного скандалу написав заяву про звільнення.
Як повідомляв УНН, Мельник обвинувачувався у незаконному відчуженні майна, яке перебувало в оперативному управлінні Національної академії ДПС України, і знаходилось в Київській, Хмельницькій областях, а також у м. Сімферополь.
Завдана державі шкода оцінювалась у суму понад 33 млн грн.
Нагадаємо, 5 грудня 2017 року Бородянський районний суд Київської області визнав невинним екс-ректора Національної академії ДПСУ Петра Мельника, який обвинувачувався у розтраті нерухомого майна, що належало цьому вишу.