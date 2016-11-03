Экс-президент Румынии Бэсеску принес присягу гражданина Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску и его жена принесли клятву граждан Республики Молдова, передает УНН со ссылкой на ВВС.
После церемонии принятия присяги Траян Бэсеску заявил, что в случае готовности всех документов, он сделает все возможное, чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Молдовы, который состоится 13 ноября.
В июне президент Молдовы Николае Тимофти подписал указ о предоставлении гражданства Траяну Бэсеску и его жене.
Бэсеску был президентом Румынии с 2004 по 2014 год. Именно при его президентстве, в 2007 году, Румыния присоединилась к Евросоюзу, а впоследствии тысячи граждан Молдовы получили гражданство Румынии.
Вместе с тем, в Румынии бывшего президента обвиняют в отмывании денег.