Екс-президент Румунії Бесеску склав присягу громадянина Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Колишній президент Румунії Траян Бесеску та його дружина принесли клятву громадян Республіки Молдова, передає УНН із посиланням на ВВС.
Після церемонії складання присяги Траян Басеску заявив, що у разі готовності усіх документів, він зробить все можливе, аби проголосувати в другому турі виборів президента Молдови, який відбудеться 13 листопада.
У червні президент Молдови Ніколає Тімофті підписав указ про надання громадянства Траяну Бесеску та його дружині.
Т.Бесеску був президентом Румунії з 2004 по 2014 рік. Саме за його президентства, у 2007 році, Румунія приєдналася до Євросоюзу, а згодом тисячі громадян Молдови отримали громадянство Румунії.
Разом із тим, у Румунії колишнього президента звинувачують у відмиванні грошей.