Экс-премьера Пакистана арестовали за коррупцию

Как отмечается, его вместе с дочерью Мариам задержали в пятницу, 13 июля, в аэропорту города Лахор после возвращения из Лондона, где он посещал больную жену.

Шариф недавно был заочно приговорен к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, его дочери грозит заключение сроком на семь лет. Экс-премьера взяли под стражу, однако, ожидается, что он обжалует арест и потребует освобождения под залог. Пока не сообщается, когда будет подана апелляция, но он должен сделать это до понедельника, 16 июля.

Расследование в отношении Шарифа началось после публикации "панамских документов". В них говорится, что несколько детей экс-премьера были связаны с офшорными компаниями, которые использовались для отмывания денег и покупки иностранных активов, в частности дорогих квартир в Лондоне. Он также не сообщил о получении зарплаты от компании своего сына, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, размером 2,7 тысячи долларов США в месяц.

В июле 2017 года Шариф был отстранен верховным судом страны от должности премьер-министра Пакистана.