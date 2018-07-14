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Екс-прем'єра Пакистану арештували через корупцію

Екс-прем'єра Пакистану арештували через корупцію

Київ • УНН

 • 9882 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У Пакистані арештували колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, якого звинувачують у корупції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

Як зазначається, його разом з донькою Маріям затримали у п'ятницю, 13 липня, в аеропорту міста Лахор після повернення з Лондона, де він відвідував хвору дружину.

Шаріфа нещодавно було заочно засуджено до 10 років в'язниці у справі про корупцію, його доньці загрожує ув'язнення терміном сім років. Екс-прем'єра взяли під варту, однак, очікується, що він оскаржить арешт та вимагатиме звільнення під заставу. Поки не повідомлялося, коли буде подана апеляція, але він має зробити це до понеділка, 16 липня.

Розслідування щодо Шаріфа почалось після публікації "панамських документів". У них йдеться, що кілька дітей екс-прем'єра були пов'язані з офшорними компаніями, які використовувались для відмивання грошей та купівлі закордонних активів, зокрема дорогих квартир у Лондоні. Він також не повідомив про отримання зарплатні від компанії свого сина, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, розміром 2,7 тисячі доларів США на місяць.

У липні 2017 року Шаріф був відсторонений верховним судом країни від посади прем'єр-міністра Пакистану. 

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