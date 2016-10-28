Экс-чиновника из Одесской области задердали за незаконную продажу имущества предприятия

Установлено, что в Одесской области экс-председатель правления незаконно продал недвижимость предприятия стоимостью более 63,6 миллиона гривен. Бывший чиновник скрывался от полицейских в городе Днепр, где его задержали оперативники Управления защиты экономики в Одесской области.

По факту присвоения имущества общества следователи Главного управления полиции в Одесской области открыли уголовное производство. Во время досудебного расследования правоохранители выяснили, что к продаже недвижимого имущества предприятия "приложил руку" его бывший председатель правления.

Так, сначала экс-чиновник обратился в суд с иском о, по его мнению, незаконном увольнении с должности. При этом предоставил фемиде поддельные документы. В дальнейшем суд удовлетворил иск и вынес решение в его пользу - восстановление в должности председателя правления публичного акционерного общества.

В мае текущего года он продал здания и сооружения производственной базы указанного предприятия, но деньги от сделки на счета предприятия так и не поступили.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Чтобы избежать наказания экс-председатель правления предприятия выехал за пределы региона. На основании решения суда полицейские задержали разыскиваемого и доставили в суд для избрания ему меры пресечения.

С целью возмещения причиненных убытков, в настоящее время на незаконно отчужденное имущество, а также на имущество задержанного, стоимостью почти 300 тысяч долларов наложен арест.



По состоянию на 27 октября бывший председатель правления арестован с возможностью внесения 275 тысяч гривен залога.