Екс-посадовця з Одещини затримали за незаконний продаж майна підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Екс-посадовця з Одещини за незаконний продаж майна підприємства вартістю понад 63,6 мільйони гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Встановлено, що на Одещині екс-голова правління незаконно продав нерухомість підприємства вартістю понад 63,6 мільйони гривень. Колишній посадовець переховувався від поліцейських у місті Дніпро, де його затримали оперативники Управління захисту економіки в Одеській області.
За фактом привласнення майна товариства слідчі Головного управління поліції в Одеській області відкрили кримінальне провадження. Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що до продажу нерухомого майна підприємства “доклав руку” його колишній голова правління.
Так, спочатку екс-посадовець звернувся до суду з позовом щодо, на його думку, незаконного звільнення з посади. При цьому надав до феміди підроблені документи. В подальшому суд задовольнив позов та виніс рішення на його користь — поновлення на посаді голови правління публічного акціонерного товариства.
У травні поточного року він продав будівлі та споруди виробничої бази вказаного підприємства, але гроші від угоди на рахунки підприємства так і не надійшли.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Аби уникнути покарання екс-голова правління підприємства виїхав за межі регіону. На підставі ухвали суду поліцейські затримали розшукуваного та доставили до суду для обрання йому міри запобіжного заходу.
З метою відшкодування заподіяних збитків, на даний час на незаконне відчужене майно, а також на майно затриманого, вартістю майже 300 тисяч доларів накладено арешт.
Станом на 27 жовтня колишнього голову правління арештовано з можливістю внесення 275 тисяч гривень застави.