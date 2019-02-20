Экс-чиновник Нацполиции продавал служебную информацию коллекторским конторам

"Раскрыли бывшего начальника одного из департаментов НПУ в организации схемы незаконного обогащения, путем продажи служебной информации. Полковник полиции вместе с сообщниками длительное время за денежное вознаграждение предоставляли конфиденциальные сведения и непосредственный доступ к ним коллекторским конторам, сети банковских учреждений и частным предприятиям. За легализованные средства чиновник приобрел 9 квартир в столице", - говорится в сообщении.

Напомним, депутат Северодонецкого городского совета создал и возглавил организованную преступную группу, которая завладела более 1,3 млн грн бюджетных средств.



