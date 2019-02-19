У Сєвєродонецьку депутат міськради “кришував” злочинне угрупування

“Під час розслідування 18 лютого 2019 року керівником прокуратури Луганської області повідомлено про підозру організатору злочинної групи — депутату Сєвєродонецької міської ради у вчиненні кримінальних правопорушень”, — йдеться у повідомленні.

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Слідчими слідчого управління ГУНП в Луганській області повідомлено про підозру ще трьом мешканцям м. Сєвєродонецька у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень у складі організованої злочинної групи.

“Було встановлено, що депутат створив та очолив на території міста злочинне угруповання, учасники якого у 2016 році, використовуючи фіктивне підприємство, при виконанні робіт з капітального ремонту покрівлі будівель закладів освіти, об’єктів соціальної інфраструктури та 17 житлових будинків заволоділи понад 1,3 млн грн бюджетних коштів Сєвєродонецької міської ради та в подальшому їх легалізували”, — додали у прокуратурі.

На даний час вирішується питання про обрання стосовно усіх підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, бухгалтера одного з підприємств судитимуть за систематичне привласнення коштів підприємства, на якому він працював. Всього бухгалтер привласнив більше мільйона гривень.