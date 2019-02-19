В Северодонецке депутат горсовета "крышевал" преступную группировку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Депутат Северодонецкого городского совета создал и возглавил организованную преступную группу, которая завладела более 1,3 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"В ходе расследования 18 февраля 2019 руководителем прокуратуры Луганской области сообщено о подозрении организатору преступной группы - депутату Северодонецкого городского совета в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
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Следователями следственного управления ГУНП в Луганской области сообщено о подозрении еще трем жителям г. Северодонецка в совершении указанных уголовных правонарушений в составе организованной преступной группы.
"Было установлено, что депутат создал и возглавил на территории города преступную группировку, участники которого в 2016 году, используя фиктивное предприятие, при выполнении работ по капитальному ремонту кровли зданий учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры и 17 жилых домов завладели более 1,3 млн грн бюджетных средств Северодонецкого городского совета и в дальнейшем их легализовали", - добавили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, бухгалтера одного из предприятий будут судить за систематическое присвоение средств предприятия, на котором он работал. Всего бухгалтер присвоил более миллиона гривен.