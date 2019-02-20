Екс-посадовець Нацполіції продавав службову інформацію колекторським конторам

"Викрили колишнього начальника одного з департаментів НПУ в організації схеми незаконного збагачення, шляхом продажу службової інформації. Полковник поліції разом зі спільниками тривалий час за грошову винагороду надавали конфіденційні відомості та безпосередній доступ до них колекторським конторам, мережі банківських установ та приватним підприємствам. За легалізовані кошти посадовець придбав 9 квартир у столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутат Сєвєродонецької міської ради створив та очолив організовану злочинну групу, яка заволоділа понад 1,3 млн грн бюджетних коштів.



