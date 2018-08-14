Экс-помощница Трампа готова поделиться с Мюллером записями с президентом

Экс-сотрудница аппарата резиденции президента США также заявила о готовности сотрудничать с командой спецпрокурора. “Если из его офиса позвонят еще раз, то я, конечно, поделюсь. Я определенно предоставлю в их распоряжение все, что они захотят”, — сказала она.

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала NBC аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают увольнение Маниголт-Ньюман. Последняя заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату 15 тысяч в обмен на молчание, однако она от него отказалась.

Как сообщал УНН, Белый дом угрожает последствиями экс-сотрудницы, которая тайно записывала разговоры с Трампом.