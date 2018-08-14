Экс-помощница Трампа готова поделиться с Мюллером записями с президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Бывшая сотрудница аппарата Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман утверждает, что обладает множеством аудиозаписей разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его подчиненными и охотно поделится ими со спецпрокурором Робертом Мюллером, ведущим расследование по поводу вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом она сообщила в понедельник в эфире телеканалу MSNBC, информирует УНН.
Экс-сотрудница аппарата резиденции президента США также заявила о готовности сотрудничать с командой спецпрокурора. “Если из его офиса позвонят еще раз, то я, конечно, поделюсь. Я определенно предоставлю в их распоряжение все, что они захотят”, — сказала она.
Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала NBC аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают увольнение Маниголт-Ньюман. Последняя заявляет, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату 15 тысяч в обмен на молчание, однако она от него отказалась.
Как сообщал УНН, Белый дом угрожает последствиями экс-сотрудницы, которая тайно записывала разговоры с Трампом.